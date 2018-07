L'ipotesi che Riccardo Montolivo possa diventare un nuovo giocatore del Genoa non sembra essere molto gradita ai tifosi rossoblù.

Non tanto, o non solo, per questioni meramente calcistiche ma anche per via di un vecchio episodio che ebbe per protagonista proprio il centrocampista lombardo e che a Genova in molti faticano a scordare.



RISATA - Era il 6 novembre 2011 e appena 48 ore prima il capoluogo ligure e gran parte della regione erano stati sconvolti da un'alluvione che mise la città in ginocchio per settimane spezzando le vite di sei persone, tra le quali anche quelle di due bambine di uno e otto anni.

Quella domenica, su tutti i campi da gioco, prima del fischio d'inizio delle partite si tenne il consueto minuto di silenzio riservato alle vittime. Un momento di raccoglimento solenne, forse un po' retorico, ma comunque dall'indubbio significato morale che però non tutti onorarono a dovere. Riccardo Montolivo, all'epoca ancora in forza alla Fiorentina impegnata al Bentegodi contro il Chievo, e il suo compagno di squadra Alessandro Gamberini vennero pizzicati dalle telecamere a bordo campo mentre si lasciavano sfuggire un sorriso neanche troppo velato proprio nel mezzo di quei sessanta secondi di ossequiosa commemorazione.

Il gesto dei due calciatori sollevò ovviamente un autentico polverone, raccogliendo critiche, insulti e disapprovazione da ogni parte, nonostante le scuse pressoche immediate fornite dai due protagonisti della vicenda a fine gara: "Ci vergognamo ma è stata una cosa della quale non ci eravamo neppure accorti" fu la giustificazione praticamente in fotocopia fornita da Montolivo e Gamberini.



MAL DI PANCIA - Qualche giorno più tardi Cesare Prandelli, ex allenatore viola nel frattempo divenuto commissario tecnico della Nazionale, svelò di aver chiesto personalmente a Montolivo, uno dei perni della sua Italia, il motivo di quella smorfia decisamente fuori luogo. Il giocatore confessò che non riuscì a trattenersi dopo che proprio in quelli istanti Gamberini, che era a fianco a lui, si lasciò scappare un rumoroso peto che ebbe come naturale e istintiva conseguenza lo scoppio di ilarità dei due compagni. Una risata, quindi, di imbarazzo e tutt'altro che irriverente che però non tutti hanno saputo perdonargli.



Due anni più tardi, peraltro, Gamberini fu acquistato proprio dal Genoa e pur non disputando la miglior stagione della sua carriera in quei dieci mesi trascorsi a Pegli nessuno o quasi gli rinfacciò l'episodio. Chissà se con Montolivo i tifosi rossoblù saranno altrettanto indulgenti...