È ancora parecchia la distanza che divide Genoa e Napoli relativamente alla trattativa che dovrebbe portare in azzurro il giovane attaccante Christian Kouamè.



I i massimi dirigenti dei due Club continuano ad intavolare Incontri ravvicinati nella speranza di poter limare le divergenze in essere tra le parti. Al momento però la valutazione data dai liguri al giocatore, che si aggira di poco sotto ai 30 milioni di euro, non trova d'accordo i partenopei i quali non sembrano volersi spingere oltre i 22-23 milioni.



Dati anche gli ottimi rapporti in essere tra i presidenti Preziosi e De Laurentiis, comunque, il Genoa si è impegnato moralmente a non prendere in considerazione possibili offerte derivanti da altre società, almeno per qualche giorno ancora.



L'impressione generale è che alla fine la trattativa andrà in porto con il giocatore che si trasferirà in campagna con l'inizio della stagione 2019/2020. Anche perché nel frattempo Kouamè sembra aver già raggiunto l'accordo di massima con il Napoli circa durata del contratto e entità del proprio stipendio.