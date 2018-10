Aurelio De Laurentiis è rimasto letteralmente folgorato dall'attaccante polacco del Genoa e, nonostante la volontà più volta ribadita dalla dirigenza rossoblù di voler trattenere il ragazzo in organico almeno fino al termine dell'attuale campionato, il presidente partenopeo farà di tutto per portarlo all'ombra del Vesuvio già a gennaio.Un'operazione che in qualche modo ripeterebbe quella vista due anni fa con un altro centravanti del Grifone: Leonardo Pavoletti, passato da Pegli a Castel Volturno a stagione in corso, per altro con conseguenze negative sia per lui che per le due squadre coinvolte.Per convincere il collega e corregionale Enrico Preziosi a lasciar partire la sua ultima scoperta già nella prossima finestra di mercato,. Un'alternativa tecnica che sommata ad un conguaglio in denaro potrebbe convincere Preziosi a privarsi anzitempo di Piatek.Uno scambio tutto polacco che ieri il ds genoano Mario Donatelli, intervistato da Radio Crc, non ha voluto commentare, preferendo ributtare la palla dall'altra parte del campo: "Dovete chiedere al Napoli" ha detto il dirigente rossoblù, lasciando intendere che forse questa soluzione non dispiacerebbe poi del tutto al club ligure.Innanzitutto bisogna capire la volontà dell'ex attaccante dell'Ajax di passare nel pieno della propria maturazione calcistica da un club che gioca la Champions League ad uno che lotta nella zone medio-basse della Serie A. E poi resta il nodo ingaggio. Milik attualmente percepisce 2,5 milioni all'anno dal Napoli. Uno stipendio ben lontano da quelli che sono gli standard economici del Genoa.