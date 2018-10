La terza avventura di Ivan Juric sulla panchina del Genoa non comincerà certo in maniera morbida.in rigoroso ordine cronologico.​La prima sfida di questo ciclo terribile sarà sabato pomeriggio in casa dei padroni d'Italia, poi, dopo aver ospitato a Marassi l'Udinese, nel giro di tre giorni tra mercoledì 31 e sabato 3 il Grifone sarà di scena due volte a San Siro, prima con il Milan nel recupero del primo turno di campionato non disputato a metà agosto, quindi con i nerazzurri di Spalletti. Sette giorni più tardi toccherà infine ai partenopei arrivare al Ferraris nell'ultima gara prima della terza sosta stagionale per le nazionali.​Un mese di fuoco nel corso del quale Juric potrebbe addirittura giocarsi nuovamente il posto qualora le cose per il suo Genoa dovessero andare nel peggiore dei modi.La Juve cadde 3-1, il Milan di Montella fece addirittura peggio, rimediando un secco 3-0, mentre l'1-0 sull'Inter, firmato Pandev, alla quart'ultima giornata di campionato regalò ai liguri tre punti fondamentali nella corsa salvezza. In quello stesso torneo inoltre i rossoblù vinsero anche con la Fiorentina e bloccarono sul pareggio sia il Napoli che la Roma, rispettivamente seconda e terza in classifica a fine campionato.​Insomma, Allegri, Gattuso, Spalletti ed Ancelotti sono avvisati: sembra che proprio al cospetto delle grandi Juric sappia tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Unica, doverosa, annotazione da fare è che tutti i risultati appena elencati il Genoa li ha ottenuti nel fortino di Marassi. E tre delle prossime quattro sfide le disputerà fuori...