152,8 milioni di euro: a tanto ammontavano i debiti netti del Genoa al termine della stagione agonistica 2020-21. Una cifra che fa dei rossoblù il sesto club più indebitato del calcio italiano.



I dati relativi agli ultimi bilanci societari delle squadre militanti nello scorso campionato di Serie A sono stati pubblicati e messi a confronto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Da essi si rileva come il club rossoblù a fine 2021 avesse un rosso inferiore soltanto a quelli di Inter (quasi 700 milioni di passivo), Juventus (611 milioni), Roma (523), Lazio (204) e Milan (157). In pratica tutte le grandi del nostro calcio, eccezion fatta per il Napoli che risulta essere più virtuoso del Grifone pur accusando a sua volta debiti per oltre 130 milioni.