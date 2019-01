L'eventuale e sempre più probabile partenza di Kris Piatek verso altri lidi non coglierà il Genoa impreparato.



Secondo rumors provenienti dalla Polonia la società rossoblù starebbe seguendo molto da vicino le prestazioni del giovane Karol Swiderski dello Jagiellonia. Classe 1997, titolare dell'Under 21 biancorossa, l'attaccante ha realizzato 8 gol in venti gare in questo campionato ed è gestito dagli stessi procuratori che hanno portato 6 mesi fa Piatek in Italia.