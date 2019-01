Piatek, Romero e Koaume non saranno gli unici gioielli dell'attuale Genoa ad abbandonare la squadra Rossoblu nei prossimi mesi.



Secondo quanto riferisce fcinternews.it la squadra nerazzurra sarebbe convinta di riscattare a fine stagione Ionut Radu, versando nelle casse rossoblù i 12 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.



Le prestazioni in crescendo del portiere Romeo hanno infatti convinto la dirigenza della beneamata a riportarlo alla casa base dopo due stagioni di prestito prima ad Avellino e poi al Genoa.



Il club ligure dal canto suo, oltre a intascare una buona plusvalenza del cartellino di un giocatore pagato 9 milioni pochi mesi fa, non si farà trovare impreparato avendo già messo sotto contratto l'erede di Radu, il brasiliano Jandrei.