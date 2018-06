Sondaggi in attacco per il Genoa. Il club rossoblù starebbe pensando a Roberto Inglese per rinforzare la propria linea più avanzata.



Il centravanti pugliese, classe 1991, è tornato al Napoli dopo il prestito al Chievo ma non pare rientrare nei piani tattici di Carlo Ancelotti e si starebbe guardando attorno alla ricerca di una squadra disposta a garantirgli una maglia da titolare.



Il grifone potrebbe fare al caso suo ma solo a patto che prima venga ceduto Gianluca Lapadula, cercato con insistenza dal Bologna.



L'indiscrezione viene riportata da Televideo Rai.