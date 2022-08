Più che una suggestione di mercato, un vero e proprio sogno, destinato a restare tale.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la voce diffusasi ieri di un possibile interesse del Genoa per Adzan Januzaj è del tutto priva di fondamenta. Non ci sarebbe nessuna intenzione da parte del club rossoblù di tesserare il 27enne belga, rimasto svincolato dopo il quinquennio alla Real Sociedad.



D'altra parte, anche in caso di contatto tra le parti, convincere l'ex Manchester United a sposare la causa del Grifone non sarebbe per nulla semplice. Sia per motivi economici, in Spagna Januzaj guadagnava oltre 4 milioni di euro netti all'anno mentre in Liguria non andrebbe oltre il milione, sia agonistici, poiché il giocatore difficilmente accetterebbe di giocare in Serie B dopo essere stato protagonista in Europa anche nella passata stagione.