E' con una certa attenzione che Davide Nicola, fresco allenatore del Torino, guarda in casa Genoa per rinforzare la sua nuova squadra.



L'ex tecnico rossoblù vorrebbe infatti portare sotto alla Mole alcuni di quei giocatori avuti alle proprie dipendenze fino a qualche mese fa durante la sua esperienza alla guida del Grifone. Oltre all'ormai svincolato Lasse Schone, che da dieci giorni non è più ufficialmente un tesserato del club ligure, Nicola avrebbe chiesto alla sua nuova dirigenza di provare a mettere le mani su Davide biraschi, Lukas Lerager e Valon Behrami. Tre giocatori tra i più utilizzati nella passata stagione dal allenatore piemontese durante la sua cavalcata verso la salvezza con il club più antico d'Italia.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.