Prima conferenza stampa post Covid per Davide Nicola. Una conferenza assolutamente sui generis dal momento che le restrizioni anti-contagio impediscono lo svolgimento di affollate riunione a porte chiuse.Un inconveniente al quale il Genoa ha ovviato intervistando in prima persona il proprio allenatore e diffondendone il video sui propri canali ufficiali.Prima che al campo, tuttavia, il pensiero del tecnico va a ciò che a sconvolto le nostre vite negli ultimi mesi: "".Passando ai tematiche prettamente sportive, Nicola si augura di poter ritrovare già da domani sera contro il Parma lo stesso Grifone ammirato prima della sosta: "abbiamo a disposizione dodici partite per raggiungere il nostro obiettivo ed è questo ciò che ci interessa".L'allenatore rossoblù ha poi fatto il punto sullo stato psico-fisico della sua squadra dopo tanto riposo forzato e su cosa si aspetta dal campo: "I ragazzi hanno lavorato con molta dedizione e impegno. Sicuramente dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo dodici partite in un periodo di tempo estremamente limitato, e quindi, la capacità di cogliere da ogni partita tutto ciò che serve per raggiungere il nostro obiettivo, e allo stesso tempo resettare immediatamente e recuperare per la partita successiva, perché si giocherà ogni tre giorni".Un pensiero, infine, alla modalità di giocare a porte chiuse che accompegnerà la Serie A nelle prossime settimane: "PurtroppoE' chiaro che vorremmo tutti avere i nostri tifosi allo stadio, ma sappiamo ciò che rappresentiamo,