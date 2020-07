Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport subito dopo la gara pareggiata contro l'Udinese: "Che fosse una gara importante era fuori di dubbio. Non era facile fare risultato qui. L'Udinese è una squadra fisica che ha abilità e è in un buon momento. Noi abbiamo dimostrato grande carattere e c'è da capire che dovremo lottare sino alla fine. La fase difensiva è da migliorare, in questo momento paghiamo subito dazio alla prima occasione avversaria. La ripresa in pratica è finita in parità. Abbiamo cercato di cambiare non dando punti di riferimento. C'è da considerare che per squadre come la nostra non è facile giocare ogni tre giorni. Dopo 4 gare consecutive si inizia a sentire la stanchezza. Siamo stati abili a dosare le forze. Dobbiamo cercare la continuità, abbiamo otto gare per raggiungere la salvezza".



SALVEZZA - "Giocando ogni tre giorni ci sono gare non scontate a meno che non si ci riferisca alle squadre importanti. Il punto non è sapere quante squadre saranno impegnate sino alla fine ma che siamo impegnate pure noi. Da ultimi siamo saliti ed ora abbiamo tre squadre sotto di noi".



MOMENTO DI SQUADRA - "Ho l'impressione, dopo la quarta gara, seppur con errori, che stiamo progredendo e migliorando. Non era facile poter recuperare una gara del genere. E' un segno importante anche se sono consapevole che c'è ancora molto da migliorare. Ho degli uomini che sanno quello che vogliono".