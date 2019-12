E' ormai davvero questione di minuti e poi Davide Nicola sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa.



Il tecnico piemontese, attorno alle 11 di questa mattina, è infatti entrato al centro sportivo di Pegli dove è ubicata la sede della società rossoblu. Ad attenderlo, oltre ai massimi dirigenti del club, un contratto fino al termine di questa stagione con opzione di rinnovo automatica per la successiva in caso di salvezza.



Nicola dirigerà quindi domani il suo primo allenamento alla guida del club che lo lanciò nel grande calcio da giocatore all'inizio degli anni.



A breve sono attesi i due comunicati del Genoa, quello esonero per Thiago Motta e quello dell'incarico a Nicola.