Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Sassuolo, dove è stato espulso: "Maresca ha sentito qualcosa che non gli tornava, la regola è chiara, se non si individua il responsabile deve pagare l'allenatore ed è giusto che abbia pagato io. Se qualcuno poteva autoaccusarsi? Potremmo fare mille discorsi e mille parole, la regola è chiara, non voglio perdere risorse. È andata così, mi spiace ma non mi importa di questo. L'importante è la prossima partita".