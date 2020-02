Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Siamo professionisti e sappiamo che ci sono due finestre di mercato. Noi lavoriamo tutta la settimana. Vedo in settimana una crescita di dati interessanti. Ci aspetta una gara molto dura contro una squadra tosta. Al contempo è un’opportunità per vedere la nostra crescita tecnico tattica. ono arrivati tanti giocatori e ne sono andati via tanti altri. Noi siamo convinti che questa squadra abbia dei valori. Il fatto che nostri giocatori abbiano avuto richieste da squadre importanti deve rendere consapevoli che valori ce ne sono. In questo momento, finito il mercato, non esistono individualità. Esiste solo la mission del Genoa. Ho ricevuto entusiasmo di gente che vuole rimanere qua. Chi è arrivato può aumentare il livello tecnico della squadra e creare una sana competizione".



SU CRISCITO - "Dal mio punto di vista mi viene da sorridere. Mi interessa parlare con i miei giocatori e sapere come la penso. Mimmo sa come la penso: nella mia idea, Mimmo può ricoprire il ruolo che sta ricoprendo più un altro ruolo. Mi fido, sono contento che sia rimasto".



SU FAVILLI - "Non è mai facile trovare un attaccante che garantisca 25 gol. Noi siamo convinti di avere dei giocatori che possono dire la loro, sono stati tutti chiamati in causa e di gara in gara uno si deve ritagliare uno spazio importante. Favilli, che non stava giocando da diverso tempo, si è rivelato importante, bisogna equilibrare quei giocatori che devono ritrovare la forma come Destro. Io sono convinto che da qui alla fine i nostri attaccanti possono fare la differenza. Ora la cosa più importante è mettersi a disposizione del Genoa".



SU PINAMONTI - "Per poter far crescere i giocatori bisogna dimostrargli fiducia. Io vado a registrare il fatto che Pinamonti ha avuto l'occasione alla fine per portare a casa il risultato. Questo vuol dire che ci sono le qualità. Questa squadra, con una giusta determinazione e il giusto attaccamento, può dimostrare qualcosa di importante".