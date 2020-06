Il tecnico delDavideha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Brescia, ai microfoni di Sky: "La squadra ha reagito dopo la partita col Parma. Non era facile fare, dopo la prestazione come col Parma dove siamo partiti con la convinzione di poter far nostra la partita ma non l'abbiamo dimostrato nell'atteggiamento, una partita per voler vincere. Tra l'altro, pronti via, dopo due occasioni nostre, abbiamo concesso un doppio vantaggio loro frutto ancora di mancanza ancora delle giuste letture, perchè si è trattato di riprendere dopo tre mesi di stop. Sono contento perchè rispetto alla partita di martedì abbiamo messo un atteggiamento nervoso diverso. Non era facile riprendere due gol a brescia. Sono contento perchè i ragazzi se lo stanno meritando. E' una crescita dal punto di vista mentale, nervoso e tattico a sono contento di aver preso un punto perché ci permette di muovere la classifica"."No perchè può succedere di tutto. Riprendere una partita che era importante per entrambe le squadre non è facile. La squadra ha metabolizzato che l'atteggiamento nervoso deve essere di nuovo quello che ci ha contraddistinto. Ho visto un grandissimo passo in avanti"."La voglia di vincere. Anche se a tratti chiaramente durante tutta la durata della partita. Sono stati quasi 100 minuti di partita giocando con un giorno in meno di recupero rispetto al Brescia. L'atteggiamento di una squadra che is è resa consapevole che dobbiamo assolutamente salvarci e che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo"."Mi aspettavo un ritorno. E' come se uno ha imparato ad andare in bicicletta poi non disimpara se non ci va per dieci anni. E' chiaro però che non hai quelle finezze, quella destrezza che è tipico dell'allenamento continuato"."E' un punto che muove la classifica e che ci dice che la strada è quella di cercare la prestazione, poi il risultato diventa una conseguenza. Non si può mollare di una virgola. Dobbiamo essere consapevoli che migliori giocando"."Io guardo della crescita della squadra. Non è ancora quella che vogliamo noi ma si vede che abbiamo già giocato una partita. Abbiamo capito com'è l'atteggiamento nervoso della partita. Ora c'è la Juve e sulla carta può sembrare tutto molto difficile ma noi dobbiamo avere questa mentalità, costruirci la nostra salvezza a fronte a prestazioni importanti, di dedizione a prescindere dall'avversario".