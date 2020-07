Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. La Spal? L'atteggiamento non deve cambiare mai. Indipendentemente dalla squadra l'atteggiamento della squadra non deve cambiare mai".