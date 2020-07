L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha parlato a Sky Sport nel post partita della gara vinta contro il Lecce e fondamentale nella corsa salvezza dei rossoblù.



FATICA - “Faremo sempre fatica, come la faranno i nostri avversari. Ci sono state gare dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia, mentre altri scontri diretti in cui non siamo stati al top. Oggi siamo stati abili ad adottare le nostre strategie e siamo stati compatti. Sono soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi".



LOTTARE - "Il Genoa deve lottare per salvarsi, è da dicembre che dico le stesse cose. A volte non siamo così abili, ma il gol del Lecce è arrivato da un cross fortunoso. Parate, in effetti, Perin non ne ha fatte".



DERBY E SALVEZZA - "Ci dà un vantaggio, ma non è ancora finito nulla. Il Lecce avrà Brescia e Udinese, noi il derby e poi l'Inter. Sono consapevole che dovremo fare punti e giocare con la voglia di salvarci".