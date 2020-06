Niente da fare. Anche contro la sua ex Juventus, di scena domani sera nella Marassi rossoblù, Mimmo Criscito pare destinato a non scendere in campo.



Il capitano del Genoa, vittima di un edema al soleo del polpaccio sinistro accusato nel corso della gara di martedì contro il Parma, dopo aver saltato la trasferta di sabato in casa del Brescia difficilmente tornerà disponibile per domani sera.



Per tappare il buco lasciato dal numero 4 lungo la corsia sinistra Davide Nicola ha a disposizione diverse opzioni. La prima prevede la conferma di Antonio Barreca, già titolare al Rigamonti. Contro la capolista, però, il tecnico di Luserna San Giovanni potrà contare anche sul rientro di due giocatori fuori per infortunio nell'ultimo impegno ed entrambi specialisti proprio della corsia mancina. Si tratta del croato Marko Pajac e del danese Peter Ankersen.

Due ritorni che garantiranno a Nicola maggiore scelta anche a gara in corso.