Confida anche nel mercato Davide Nicola per cercare di risollevare il Genoa dal fondo della classifica.



Nel post partita di Verona il tecnico rossoblù ha spiegato in sala stampa cosa si aspetta dalla dirigenza nelle prossime settimane: "Del mercato ne parlerò con la società - ha rivelato l'allenatore piemontese - questa è una squadra che ha dei valori ma che deve essere completata in certi reparti".