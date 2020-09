Svanisce uno degli obiettivi del Genoa per rinforzare la propria difesa.



Nella giornata di ieri Kevin Bonifazi ha trovato l'accordo con l'Udinese e anche se l'ufficialità del suo passaggio in Friuli ancora non c'è, il centrale laziale può essere considerato ormai un tesserato bianconero.



Viene dunque a restringersi la rosa dei candidati che Daniele Faggiano sta sondando per regalare a Rolando Maran l'ultimo innesto là dietro.



Anche per questo nelle ultime ore Il Genoa è tornato a bussare alla porta di Andrea Ranocchia. Il futuro del centrale dell'Inter è ancora incerto e il Grifone non ha perso del tutto le speranze di riportarlo in rossoblu a 10 anni di distanza dalla prima volta.



Il giocatore, da parte sua, esattamente come accaduto ad inizio, mese ha preso ancora una volta tempo ma in questo caso la risposta arriverà nel giro di pochi giorni. In caso di riscontro negativo Faggiano abbandonerà definitivamente la pista Ranocchia per gettarsi su altri obiettivi.