Dovrà attendere ancora un po' il pubblico del Genoa per vedere Felipe Caicedo in azione con la maglia rossoblù.



L'attaccante ecuadoriano, fermo da un paio di settimane a causa di un problema muscolare, malgrado in settimana sia tornato ad allenarsi con il resto dei compagni non sarà infatti convocato da Davide Ballardini per la sfida di domani sera a Marassi con il Verona.



A rivelarlo è stato lo stesso tecnico del Grifone nella conferenza stampa della vigilia: "Caicedo ha ripreso a correre - ha affermato Ballardini - e adesso sembra stare meglio. Certamente però non sarà convocato per domani e vedremo la prossima settimana come reagisce al fastidio avuto”.



La speranza a questo punto è quella di vedere l'ex Lazio in campo contro la Salernitana il prossimo 2 ottobre, ultimo turno prima della seconda pausa stagionale del campionato.