Gregoire Defrel costa troppo. Almeno per il Genoa.



Il grifone, che da qualche tempo aveva individuato attaccante francese della Roma un possibile rinforzo, sembra defilarsi definitivamente dalla corsa all'ex punta del Cesena. Troppi i 13 milioni richiesti dai giallorossi per liberarsi del cartellino del giocatore.



D'altro canto già l'idea stessa di prendere Defrel a titolo definitivo non sembra essere nelle intenzioni del club di Preziosi il quale gradirebbe piuttosto assicurarsene le prestazioni soltanto temporaneamente. Ipotesi che la Roma non sembra neppure voler prendere in considerazione.