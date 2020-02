Stefano Sturaro salterà la gara di domenica tra il suo Genoa e la Lazio.



Come era prevedibile il giudice sportivo ha fermato il mediano sanremese a seguito del quinto cartellino giallo collezionato in questo campionato. Contro la vice capolista, pertanto, il Grifone dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma del momento.