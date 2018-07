Proseguirà in Liguria la carriera di Eugenio Lamanna, negli ultimi quattro anni vice di Mattia Perin al Genoa.



L'avventura in rossoblù del 29enne lombardo è ormai conclusa, come testimonia la mancata convocazione per il ritiro estivo di Neustift nel quale da ieri è impegnato il Grifone, ma nel suo futuro non ci sarà il Lecce, come ipotizzato fino a poche ore fa, bensì lo Spezia.



Il club di proprietà di Gabriele Volpi, secondo quanto riferisce PianetaGenoa1893.net, avrebbe infatti bruciato la concorrenza dei salentini offrendo al ragazzo un contratto biennale da 300 mila euro.