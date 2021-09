Buone ma non buonissime. Sono le notizie che arrivano per il Genoa dal fronte Caicedo.



Gli esami clinici a cui si è sottoposto nei giorni scorsi l'attaccante ecuadoriano, alle prese con un guaio muscolare che gli ha fin qui impedito di esordire in rossoblù, hanno escluso l'ipotesi peggiore, ossia la presenza di lesioni.



Malgrado ciò l'ex laziale dopo aver saltato la trasferta di Cagliari e la gara interna con la Fiorentina dovrebbe marcare visita anche domani in casa del Bologna. La parola d'ordine in casa rossoblù è quella di evitare rischi inutili, derivanti da una possibile accelerata nei tempi di recupero del giocatore.



Non è da escludere, quindi, che Caicedo possa essere lasciato a riposo anche sabato contro il Verona per poi magari entrare nell'elenco dei convocati per la trasferta di Salerno del prossimo 2 ottobre.