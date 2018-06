Niente da fare: ancora una volta, dopo essersi a lungo sfiorate, le strade di Rolando Mandragora e del Genoa sembrano destinate a non incrociarsi.



Esattamente come era accaduto un anno fa, quando il club rossoblù tentò una prima volta di riportare a Pegli uno dei prodotti più promettenti del proprio vivaio venendo poi anticipato dal Crotone, il talentuoso mediano di Scampia sembra restare un miraggio per il Grifone.



A beffare il Genoa questa volta sarebbe l'Udinese, la cui proposta di prestito biennale oneroso avanzata alla Juventus sembra aver convinto la dirigenza della Vecchia Signora.



Niente Genoa, dunque, ma neanche niente Monaco, il club che nei giorni scorsi era arrivato ad offrire 20 milioni di euro per l'intero cartellino del 20enne campano. Il futuro di Mandragora, con ogni probabilità, continuerà ad essere a tinte bianconere. Quelle dell'Udinese prima, quelle della Juventus poi.