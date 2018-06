Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha fatto il punto sul mercato rossoblù dalle frequenze di Radio Sportiva, partendo dalla lunga trattativa in atto con la Juventus per riportare a Pegli Rolando Mandragora: "Sicuramente è un prospetto importante - ha detto Perinetti - Il neo ct azzurro Mancini lo ha subito portato in nazionale. Si è formato da noi, non ci dispiacerebbe riaverlo. Ma sono situazioni da valutare. Noi cerchiamo un centrocampista davanti alla difesa, un interno ed un attaccante esterno sinistro di piede destro. Per coprire questi ruoli dobbiamo seguire diverse alternative”.



Altro nome caldo è quello di Bertolacci: “Al momento Andrea rientra al Milan - ha proseguito il dirigente genoano - ma con Ballardini ha ritrovato lo smalto migliore. Se ci sarà l’opportunità ci piacerebbe tenerlo. Ha un anno di contratto, dovremo capire cosa vorrà fare il Milan”.



Chiusura dedicata al trasferimento di Mattia Perin alla Juventus: “Come ha detto il presidente Preziosi, sono i giocatori che alla fine determinano le loro destinazioni. Perin voleva giocare la Champions League ed ha scelto la Juventus. Poi noi abbiamo trovato la soluzione del trasferimento. La Juve ha fatto un’operazione intelligente: una squadra che cerca vittorie in tutte le competizioni non può non avere due portieri importanti. Poi vedremo quanto Mattia giocherà, al fianco di Szczęsny”.