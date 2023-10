Mateo Retegui non ce la fa. Il centravanti del Genoa, cannoniere principe dei rossoblù in questo avvio di stagione con cinque reti realizzate tra coppa e campionato, salterà la sfida di questa sera a Marassi contro il Milan.



La contusione al ginocchio rimediata domenica scorsa a Udine in un contrasto di gioco che lo ha infastidito per tutta la settimana impedendogli di allenarsi regolarmente con il resto dei compagni non è risulta ancora del tutto smaltita. L'infortunio, per quanto di non grave entità come evidenziato dalle analisi dei giorni scorsi, impedirà a Retegui di scendere in campo questa sera ma anche di partecipare al doppio impegno della nazionale Azzurra contro Inghilterra e Malta.



Per sopperire alla sua assenza Alberto Gilardino ha studiato in questi giorni diverse soluzioni tattiche. Alla fine però l'allenatore piemontese dovrebbe optare per una sorta di Albero di Natale mascherato, senza un vero e proprio centravanti di ruolo. Là davanti spazio dunque a un tridente mobile, tutto estro e fantasia all'interno del quale Gudmundsson, Malinovskyi e l'ex di turno Messias saranno chiamati a scambiarsi le posizioni tra la trequarti e l'attacco. Alle loro spalle un centrocampo molto muscolare composto dall'insostituibile Frendrup e dal roccioso Thorsby, con uno tra Badelj e Strootman a completare il pacchetto.



In difesa, infine, la coppia Bani-Dragusin sarà ancora lo schermo davanti a Martinez con De Winter e Vasquez ad agire ai loro lati, rispettivamente a destra e sinistra.