A fine giugno scadranno i 18 mesi di prestito di Daniel Bessa al Genoa e con tutta probabilità il centrocampista italo-brasiliano farà ritorno al Verona.



La società rossoblù non pare infatti convinta di procedere con il diritto di riscatto che può vantare sul giocatore che diverrebbe interamente del Grifone a fronte di un esborso di 5 milioni di euro. Il suo rendimento altalenante non avrebbe convinto la dirigenza ligure a trattenerlo ulteriormente in Liguria e lo lascerebbe tornare al mittente.



Una notizia che in qualche modo riguarda anche l'Inter, club di formazione di Bessa, che sul suo eventuale passaggio definitivo in rossoblù avrebbe ricevuto un corrispettivo pari al 30% della somma pattuita tra il Grifone e gli scaligeri.



Lo riferisce FcInterNews.it