Dopo il match perso con la Fiorentina, l'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, non ha parlato ai microfoni di Dazn, la piattaforma che detiene i diritti per trasmettere la Serie A. Quello del Genoa non è un silenzio stampa, c'è solo la decisione di non rilasciare dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il motivo? Non ci sono motivazioni ufficiali, ma ricordiamo che il Genoa di Preziosi era uno dei club contrari alla vendita dei diritti TV da parte della Lega di Serie A a Dazn.