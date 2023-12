Lo straordinario rendimento di Radu Dragusin con la maglia del Genoa ha fatto diventare il 21enne difensore rumeno uno degli oggetti del desiderio del mercato europeo.



Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Juventus e acquistato a titolo definitivo dal Grifone per la cifra complessiva di quasi 8,5 milioni di euro, è da tempo nel mirino di diversi club di primissima fascia. Tra questi, secondo quanto riporta la stampa catalana, ci sarebbe ora anche il Barcellona.



Il direttore sportivo dei blaugrana, Deco, avrebbe già pronti 30 milioni di euro da offrire al Genoa per portare il ragazzo alla corte di Xavi. Una proposta che tuttavia non sarebbe sufficiente a convincere i liguri a lasciar partire il difensore. Su Dragusin, infatti, ci sarebbe anche un'altra offerta, ben più consistente di quella catalana. A puntare forte su di lui sarebbe il Tottenham, disposto a superare di non poco l'offerta del Barca.