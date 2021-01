Sarebbe tramontata sul nascere l'operazione tra Genoa ed Udinese per portare Davide Biraschi in bianconero e Sebastien De Maio in rossoblù.



La possibile trattativa, emersa ieri, non avrebbe trovato riscontri nei vertici dirigenziali friulani, non del tutto convinto della contropartita tecnica messa sul tavolo dal Grifone. Biraschi, infatti, è attualmente fermo da quasi due mesi a causa di una frattura alla spalla rimediata proprio nell'incontro con l'Udinese. L'incertezza sui suoi tempi reali di recupero avrebbe indotto la società del presidente Pozzo a non accettare la proposta genoana.



Non è detto tuttavia che nelle prossime ore liguri e friulani possano tornare a parlarsi, magari inserendo nell'operazione giocatori differenti.