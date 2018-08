Mancano meno di quattro giorni alla fine del mercato estivo ma in casa Genoa non si registrano novità in merito ad una delle operazioni più importanti di queste ultime battute: la cessione di Diego Laxalt.



L'esterno uruguaiano ha la parola del presidente Enrico Preziosi che lo lascerebbe partire nel caso dovesse arrivare un'offerta che soddisfi entrambi. Il problema, come sottolineano stamattina sia il Secolo XIX che la Gazzetta dello Sport, è che nonostante i tanti sondaggi effettuati dai club di mezza Europa ad oggi di proposte concrete negli uffici di Villa Rostan non ne sono arrivate. O meglio una ci sarebbe, quella dello Zenit, ma il suo ammontare non si avvicinerebbe abbastanza a quei 20 milioni di euro pretesi del numero uno rossoblù.



Un altro ostacolo è poi rappresentato dal mancato arrivo al Genoa di chi possa sostituire il treccioluto esterno sudamericano. Svanito Luca Antonelli, accasatosi all'Empoli, nelle scorse ore c'è stato un timido tentativo con l'ex palermitano Achraf Lazaar del Newcastle che però non sembra essere andato a buon fine.

Così come senza esito sembrano essere andati i colloqui con la Roma per i due giovani Silvio Anocic e Luca Pellegrini.