Guarda insistentemente in casa Genoa la Fiorentina in vista della prossima stagione.



Dopo aver prelevato lo scorso gennaio Christian Kouame e Kevin Agudelo, ora la dirigenza viola starebbe provando l'assalto ad altri due rossoblù: Mimmo Criscito e Paolo Ghiglione.



Se per il capitano del Grifone, che già nel mercato invernale rifiutò il trasferimento in riva all'Arno, la strada appare in salita, soprattutto in caso di salvezza del Genoa, qualche speranza in più esiste per l'esterno lombardo. Anche qui tuttavia gli ostacoli non mancano ma non sono rappresentati dalla volontà del giocatore quanto dalla fitta concorrenza. Ghiglione è da tempo nel mirino di diversi club di A, tra cui Torino, Atalanta, Lazio e Milan, e per la Fiorentina riuscire a superare tutti non sarà un'impresa semplice.