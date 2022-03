Su Andrea Cambiaso sembrano aver messo gli occhi tutte le big della Serie A: da Inter e Juve, passando per Milan e Napoli, in estate si profila una vera a propria asta al rialzo per il giovane esterno del Genoa.



Ma il classe 2001 starebbe suscitando interesse anche oltre confine. In Inghilterra, negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le voci di chi lo accosta a Tottenham ed Everton.



Niente male per un ragazzo che un anno fa faceva fatica a ritagliarsi un posto da protagonista nella nostra Serie B.