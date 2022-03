Potrebbe durare un solo anno l'avventura di Salvatore Sirigu al Genoa.



Il portiere sardo, arrivato in rossoblù in estate da svincolato, sarebbe infatti entrato nel mirino dell'Inter che dopo essersi assicurata le prestazioni di Andrè Onana a parametro zero potrebbe modificare interamente il proprio reparto fra i pali affidando il ruolo di vice proprio all'ex Torino.



L'operazione è però condizionata all'eventuale mancato rinnovo di Samir Handanovic. Con l'arrivo dell'attuale estremo difensore dell'Ajax, infatti, la lunga esperienza in nerazzurro dello sloveno potrebbe concludersi a fine stagione costringendo l'Inter a cercarsi una nuovo dodicesimo.