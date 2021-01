Tutti pazzi per Gianluca Scamacca.



Il giovane centravanti di proprietà del Sassuolo ma in forza al Genoa si sta rivelando uno dei talenti più desiderati dell'attuale sessione di mercato.

Se l'interesse nei suoi confronti da parte di Milan e soprattutto Juventus è ormai noto da tempo, ora un altro club sembra a sorpresa voler provare ad aggiudicarsi le prestazioni del 21enne romano.



Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime ore anche il Parma avrebbe chiesto al Sassuolo informazioni sul ragazzo, nella speranza di ottenerlo in prestito fino al termine del campionato in corso. Ipotesi, per la verità, difficile da realizzare, dal momento che un'eventuale partenza anticipata da Genova di Scamacca dovrebbe comunque essere preventivamente avallata dal Grifone. Arduo pensare che i rossoblù possano però accettare che il giocatore vada a rinforzare quella che, classifica alla mano, è attualmente una diretta concorrente nella corsa verso la salvezza.