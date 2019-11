La ricerca di rinforzi da parte dell'Inter in vista del mercato di gennaio passa anche attraverso la Genova rossoblù. All'interesse mostrato nelle scorse settimane dai nerazzurri per Christian Kouamé, si aggiunge ora quello per un altro giocatore del Genoa: Kevin Agudelo.



Il giovane centrocampista colombiano, arrivato in estate, dopo un periodo di ambientamento è diventato titolare inamovibile con la gestione Thiago Motta, sfoderando una serie di prestazioni che hanno attirato su di lui le attenzioni di diversi club. Tra questi c'è anche l'Inter che sabato sera ha mandato un suo osservatore al San Paolo, durante la sfida tra il Grifone ed il Napoli, proprio con l'obiettivo di seguire da vicino il talentuoso mediano sudamericano.