Una vera e propria rivoluzione di gennaio potrebbe coinvolgere la batteria dei portieri attualmente a disposizione del Genoa.



Se Ionut Radu potrebbe tornare all'Inter già nelle prossime settimane, aprendo la strada al ritorno in rossoblù di Mattia Perin, anche i suoi vice Jandrei e Marchetti potrebbero svuotare i rispettivi armadietti.



Ad attendere entrambi, secondo il Secolo XIX, ci sarebbero due formazioni di Serie B. Il brasiliano piace e infatti al Cosenza mentre l'ex di Cagliari e Lazio è seguito con estrema attenzione dal Pescara, bisognoso di trovare un sostituto per l'infortunato Fiorillo.



Difficile tuttavia che il Genoa possa privarti in un colpo solo di tutti e tre i suoi portieri contemporaneamente