Genoa, non solo Retegui: Gilardino recupera un'altra pedina per la Fiorentina

Marco Tripodi

59 minuti fa



Sorrisi in arrivo da Pegli per Alberto Gilardino.



Smaltito il martedì di riposo concesso dal tecnico alla truppa rossoblù, oggi il Genoa è tornato a lavorare nel centro sportivo intitolato alla memoria di Gianluca Signorini. Tra le note liete di giornata c'è il pieno rientro in gruppo di Mateo Retegui e Giorgio Cittadini, reduci da guai fisici di leggera entità ma ormai pienamente recuperati in vista della sfida di lunedì sera in casa della Fiorentina.



Nessuna novità invece per l'altro assente degli ultimi turni, il portoghese Vitinha. L'attaccante arrivato a gennaio in prestito dall'Olimpique Marsiglia, dopo aver saltato le ultime due sfide del Grifone, potrebbe fare altrettanto anche per la gara del Franchi. Gara che certamente vedrà assenti i lungodegenti Ruslan Malinovskyi e Alan Matturro, ambedue alle prese con i rispettivi iter riabilitativi.