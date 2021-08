Sembra raffreddarsi la trattativa tra il Genoa e ​Shkodran Mustafi per il ritorno in Italia del difensore tedesco.



Nel corso dei contatti avuti nei giorni scorsi tra i dirigenti rossoblù e l'entourage del giocatore rimasto svincolato dopo il mancato accordo di prolungamento con l'Arsenal, questi ultimi avrebbero avanzato una proposta di stipendio per il proprio assistito pari a 1,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che farebbe diventare Mustafi il giocatore più pagato nell'attuale rosa del Grifone.



Anche per questo motivo tale richiesta sarebbe stata respinta dal Genoa che, malgrado l'opportunità di prendere l'ex difensore della Sampdoria senza pagarne il cartellino, avrebbe per il momento congelato la trattativa.



Lo riferisce TeleNord.