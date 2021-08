Neanche il tempo di ufficializzare l'acquisto di Salvatore Sirigu che il Genoa sembra orientato a portare a Pegli un altro portiere.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX il club rossoblù starebbe per tornare alla carica per Adrian Semper, estremo difensore croato di 23 anni rimasto svincolato dopo il fallimento del Chievo, già cercato dal Grifone in passato.



Semper arriverebbe al Genoa come vice di Sirigu, facendo scivolare al ruolo di terzo portiere Federico Marchetti. A quel punto resterebbe da capire che ne sarebbe di Lorenzo Andrenacci, prelevato meno di un mese fa dal Brescia, e del brasiliano Jandrei, rientrato in Italia dopo il prestito all'Athletico Paranaense.