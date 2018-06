Torna a scaldarsi la pista che potrebbe portare Lisandro Lopez al Genoa.



Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo portoghese Record, il difensore argentino avrebbe respinto l'offerta arrivatagli nei giorni scorsi dall'Olympiakos. Nonostante la possibilità di giocare le coppe europee con il club greco, l'ex centrale dell'Inter vorrebbe infatti provare una nuova esperienza in italia, anche per mettersi alle spalle l'infelice avventura in nerazzurro.



Sulle sue tracce, già da qualche settimana, si è mosso con una certa insistenza il Genoa , con Davide Ballardini che vedrebbe bene il ventottenne di Villa Constitution come perno centrale della propria difesa a quattro. Lopez ha però fatto anche sapere di voler prima parlare con il Benfica, club detentore del suo cartellino, prima di accettare un'altra destinazione. La società lusitana sembra tuttavia convinta a lasciar partire il ragazzo anche se solo in prestito. Il Genoa può inoltre vantare con la società di Lisbona un canale preferenziale, avendo stretto negli ultimi anni alcuni importanti affari come i prestiti di Taarabt e Pedro Pereira.