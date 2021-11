Chiuso il passaggio di proprietà con Enrico Preziosi, sistemata la panchina con l'arrivo di Andriy Shevchenko, definito il ruolo di presidente, affidato al medico-tifoso Alberto Zangrillo, ora alla 777 Partners non resta che trovare un nuovo direttore sportivo per il Genoa.



La possibilità che per tale ruolo venga investito il portoghese Luis Campos pare destinata a spegnersi, dal momento che il diretto interessato sembra preferire la Premier League alla Serie A. In compenso negli ultimi giorni due suoi colleghi italiani avrebbe avanzato la propria candidatura al club rossoblù. Si tratta degli ex ds della Roma Walter Sabatini e Gianluca Petrachi. Per il momento, tuttavia, la dirigenza ligure sembra voler prendere tempo, lasciando l'incarico sulle spalle di Carlo Taldo, subentrato a Francesco Marroccu un paio di mesi fa.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.