Un rinnovamento a tutto tondo che passa anche attraverso il restyling del logo societario. Lo sbarco sul pianeta Genoa della 777 Partners sta letteralmente travolgendo sotto ogni aspetto il club più antico d'Italia. Dopo averne modificato organigramma e struttura societaria, ora la nuova proprietà americana sta studiando una rivisitazione del proprio simbolo.



Il nuovo stemma del Genoa verrà ufficialmente presentato nei prossimi mesi ma le prime indiscrezioni sul suo aspetto sono già state rese note dal Secolo XIX. Secondo quanto scrive il quotidiano il logo tanto caro alla tifoseria rossoblù non verrà stravolto ma soltanto migliorato in alcuni piccoli ma significativi dettagli. Uno dei più rilevanti riguarda la posizione della coda del Grifone rampante che campeggia al centro dello scudo rosso e blu. L'estremità posteriore del volatile, simbolo della città prima ancora che della squadra, non sarà più rivolta all'ingiù come appare in quello attuale, in dotazione da fine anni 90, bensì sarà proiettata verso l'alto. Una modifica che rispecchia la ambizioni della nuova proprietà e che combacia con quanto fatto nello stemma cittadino a inizio millennio.



Altri accorgimenti per il momento restano segreti ma è probabile che saranno svelati un po' alla volta con il passare delle settimane.