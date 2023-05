E' un vero e proprio casting di mercato quello intrapreso dal Genoa nel tentativo di reclutare un nuovo centravanti in vista dell'imminente ritorno in Serie A.



Tra i tanti profili sondati in questi giorni dalla dirigenza rossoblù sposta adesso anche quello di una delle rivelazione dell'ultimo torneo di B. Si tratta di Joel Pohjanpalo, 29enne finlandese autore di 19 reti con la maglia del Venezia, club al quale è approdato in prestito dal Bayer Leverkusen la scorsa estate.



Ne dà notizia Il Secolo XIX.