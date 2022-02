Il mercato invernale ha appena chiuso i battenti ma in casa Genoa si guarda già alla prossima finestra di trattative, scandagliando l'orizzonte alla ricerca di innesti per il Grifone che verrà, indipendentemente dalla categoria di militanza.



In particolare il club rossoblù sembra voler proseguire in quella ricerca di giovani talenti provenienti dal nord Europa. Tra questi figurerebbero il terzino olandese Owen Wijndal, classe 1999 dell'AZ Alkmaar, e l'ala svedese dell'Hacken Leo Bengtsson, di un anno più vecchio.



Lo riporta Calcioline.com