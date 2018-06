Il Genoa conferma la propria attitudine nello scovare talenti in Serie B, da sempre serbatoio di importanti soddisfazioni di mercato per la dirigenza rossoblù.



A finire nel mirino di Perinetti e soci questa volta è Lamin Jallow, centravanti gambiano di proprietà del Chievo, quest'anno in prestito al Cesena. Proprio in Romagna il 22enne di Banjul ha saputo mettersi in luce, realizzando 11 reti in 34 presenze ed attirando su di sè l'attenzione di molti club tra cui quelle della società rossoblù.