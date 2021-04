Il Genoa avrebbe messo gli occhi su un giovane attaccante del Palermo che con le sue reti si sta rivelando la vera sorpresa dell'attuale campionato di Serie C.



Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, il club rossoblù starebbe meditando di accaparrarsi le prestazioni di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 autore fin qui di 13 gol in 26 presenze nel girone C del terzo campionato nazionale.



La concorrenza sull'attaccante cresciuto nel vivaio del Torino tuttavia non manca. Anche Sassuolo e Monza avrebbe infatti posato gli occhi su un giocatore a cui Francesco Totti vorrebbe aprire le porte della propria agenzia.